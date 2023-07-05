Сергей Волков: «В «Краснодаре» Сторожук показал, что русский тренер способен играть против топовых иностранцев»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков высказался о бывшем наставнике команды Александре Сторожуке. 41-летний специалист возглавлял кубанский клуб с марта 2022 по январь 2023 года.

«Сторожук заслужил этот вызов. И показал, что русский тренер способен играть против топовых иностранцев, причем русской командой. Четвертое место — зона еврокубков», — приводит слова Волкова Sport24.

При этом футболист отметил, что развить успех помешали отношения Сторожука с вернувшимися на тот момент легионерами. У этого тренера все должны играть друг за друга, а с иностранцами он не смог найти контакт, добавил Волков.

В прошлом сезоне «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.