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Сергей Волков: «В «Краснодаре» Сторожук показал, что русский тренер способен играть против топовых иностранцев»

05 Июля 2023 • 15:34 Комментировать

Защитник «Краснодара» Сергей Волков высказался о бывшем наставнике команды Александре Сторожуке. 41-летний специалист возглавлял кубанский клуб с марта 2022 по январь 2023 года.

«Сторожук заслужил этот вызов. И показал, что русский тренер способен играть против топовых иностранцев, причем русской командой. Четвертое место — зона еврокубков», — приводит слова Волкова Sport24.

При этом футболист отметил, что развить успех помешали отношения Сторожука с вернувшимися на тот момент легионерами. У этого тренера все должны играть друг за друга, а с иностранцами он не смог найти контакт, добавил Волков.

В прошлом сезоне «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Волков Александр Сторожук
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