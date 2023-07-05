Ду Кейрос: «В «Зените» чувствую себя как дома»

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос ответил на вопрос об адаптации в новой команде.

«Могу точно сказать, что чувствую себя как дома. С таким количеством бразильцев довольно сложно не почувствовать это. С таким окружением я максимально быстро войду в команду, стану в ней своим», — цитирует Ду Кейроса официальный сайт «сине-бело-голубых».

Напомним, 23-летний хавбек присоединился к «Зениту» этим летом. Контракт футболиста с санкт-петербургской командой рассчитан до 2028 года.

9 июля «Зенит» проведет заключительный матч в рамках Кубка PARI Премьер против «Фенербахче». Начало игры запланировано на 19:30 по мск.