​Стало известно, когда Смолов вернётся в строй

Нападающие «Динамо» Фёдор Смолов и Ярослав Гладышев вернутся в строй в обозримом будущем. Как сообщает журналист Константин Алексеев в своём телеграм-канале «Alexeev ньюс», Смолов и Гладышев будут готовы сыграть уже в матчах против ЦСКА в рамках Братского кубка. Эти игры пройдут на выходных – 8 и 9 июля.

А вот голкипер Игорь Лещук вернётся в строй несколько позже. Точная дата пока что не называется.

Ранее «Динамо» провело первый матч под руководством чешского тренера Марцела Лички. «Бело-голубые» обыграли «СКА-Хабаровск» с результатом 2:1.

Добавим, что матч первого тура следующего сезона РПЛ пройдут с 21 по 23 июля.