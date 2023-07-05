Агент рассказал, вернётся ли Кайо в «Краснодар»

Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, поделился комментарием о будущем футболиста. «Быки» вышли из отпуска 1 июля, однако на сборах до сих пор отсутствует 27-летний бразилец.

«С Кайо все хорошо, он на связи с клубом. Уже совсем скоро он приступит к работе на сборах с «Краснодаром», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В минувшей кампании Кайо появился на поле в 28 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи. Контракт защитника с кубанской командой рассчитан до следующего лета.