Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о возвращении защитника Фабиана Бальбуэны в московский клуб.

- Думаете, его возвращение усилит оборону команды?

- Он в большей степени оказался ненужным в Бразилии. Никто не предложил ему денег, которые даёт «Динамо», но в целом он хороший защитник, на сегодняшний день клубу нужны сильные игроки обороны.

- Команде нужны ещё игроки обороны?

- Ещё одного защитника нужно обязательно взять. Средняя линия и нападение лучше укреплены.

- Что можете сказать про первую игру в это межсезонье?

- Я не смотрел матч со СКА. К сожалению, не получилось посетить игру. Знаю, что не играла половина основного состава, а команда победила.

Напомним, что «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» со счётом 2:1.