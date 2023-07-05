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Петрушин: «В Бразилии никто не предложил Бальбуэне денег, которые даёт «Динамо», но в целом он хороший защитник» эксклюзив

05 Июля 2023 • 14:49 Комментировать (1)

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о возвращении защитника Фабиана Бальбуэны в московский клуб.

- Думаете, его возвращение усилит оборону команды?

- Он в большей степени оказался ненужным в Бразилии. Никто не предложил ему денег, которые даёт «Динамо», но в целом он хороший защитник, на сегодняшний день клубу нужны сильные игроки обороны.

- Команде нужны ещё игроки обороны?

- Ещё одного защитника нужно обязательно взять. Средняя линия и нападение лучше укреплены.

- Что можете сказать про первую игру в это межсезонье?

- Я не смотрел матч со СКА. К сожалению, не получилось посетить игру. Знаю, что не играла половина основного состава, а команда победила.

Напомним, что «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Петрушин Фабиан Бальбуэна
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Комментарии (1)
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Александр Тарасов
05 Июля 2023 в 15:05
Обязательно нужно покупать Монтеса в пару с генералом будет сильнейшая центральная пара обороны .
На Евро-Футболе:
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