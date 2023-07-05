​Никишин заработал новый контракт в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов остался доволен нападающим Кириллом Никишиным по итогам летнего сбора. Как сообщает телеграм-канал «Инсайд от Карпа», 19-летний футболист подпишет новый контракт с «железнодорожниками» сроком на три года. При этом не исключено, что Никишин летом уйдёт в аренду. Решение на этот счёт будет приниматься в августе.

Отмечается, что интерес к Кириллу Никишину проявляли «Краснодар», «Динамо», «Оренбург», «Сочи», а также ведущие команды Первой лиги.

Стоит сказать, что в прошлом сезоне Никишин два раза выходил на замену в кубковых матчах первой команды «Локомотива».