Орещук назвал футболистов РПЛ, которые могли бы переехать в Саудовскую Аравию

Известный функционер Роман Орещук поделился мнением о возможном переезде футболистов РПЛ в Саудовскую Аравию.

«Им могут быть интересны только топовые футболисты, например, Малком, Клаудиньо, Вендел, Промес. Все остальные саудовцам неинтересны. Таких игроков, как у нас, полно на рынке», — цитирует Орещука портал «РБ Спорт».

Напомним, по итогам минувшего сезона нападающий «Зенита» Малком Филипе стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 гола в 27 матчах.

Новый футбольный сезон в России стартует 15 июля матчем за Суперкубок страны. В этом году трофей между собой разыграют «Зенит» и ЦСКА.