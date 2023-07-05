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​«Спартак» не ведёт переговоры по трансферу Опоку

05 Июля 2023 • 14:31 Комментировать

Московский «Спартак» не ведёт переговорный процесс по защитнику Николасу Опоку из французского «Амьена». Уровень 25-летнего игрока недостаточен для интереса со стороны московского клуба, о чём на своих страницах пишет Metaratings.

При этом ранее агент Николаса Опоку рассказывал о том, что «Спартаку» интересен его клиент.

За «Амьен» Опоку выступает с конца января 2020 года. С тех пор защитник провёл 79 официальных матчей, в которых отдал два результативных паса на своих партнёров. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Опоку в 1,2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Амьен трансферы футбола - лето 2023 Николас Опоку
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