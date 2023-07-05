​«Спартак» не ведёт переговоры по трансферу Опоку

Московский «Спартак» не ведёт переговорный процесс по защитнику Николасу Опоку из французского «Амьена». Уровень 25-летнего игрока недостаточен для интереса со стороны московского клуба, о чём на своих страницах пишет Metaratings.

При этом ранее агент Николаса Опоку рассказывал о том, что «Спартаку» интересен его клиент.

За «Амьен» Опоку выступает с конца января 2020 года. С тех пор защитник провёл 79 официальных матчей, в которых отдал два результативных паса на своих партнёров. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Опоку в 1,2 миллиона евро.