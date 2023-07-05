Черников сообщил, что на старте сезона будет играть в маске

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников ответил на вопрос о своём состоянии. В матче 23-го тура минувшего розыгрыша чемпионата России хавбек столкнулся с футболистом «Крыльев Советов» и не смог продолжить игру.

«Чувствую себя хорошо, хотя и немного болевые моменты присутствуют. Пока буду играть и тренироваться в маске. Новый сезон точно начну так», — приводит слова Черникова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 23-летний футболист сыграл в 19 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передач.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Краснодар» встретится с московским «Динамо» (21-23 июля).