Смолов: «Родители не рассчитывали, что я буду профессиональным спортсменом»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, почему в детстве решил начать заниматься футболом.

По словам 33-летнего футболиста, он сразу же влюбился в этот вид спорта, однако родители не хотели, чтобы их сын становился профессиональным спортсменом, так как опасались, что он может остаться без образования.

«У меня не было вообще в мыслях, что футбол — это мой шанс. Я просто влюбился в это, и всё. Родители не рассчитывали, что я буду профессиональным спортсменом. Единицы из 10 тысяч попадают на профессиональный уровень», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

В минувшем сезоне Смолов провёл за «Динамо» 31 матч, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Ранее он также выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Анжи», «Урал», «Фейеноорд» и «Сельту».