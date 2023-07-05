Агент Бальде: «Спартак» ищет нападающего? Кейта не боится конкуренции

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался о конкуренции в команде.

«То, что «Спартак» ищет еще одного нападающего — не проблема для Бальде. Кейта не боится конкуренции, он готов сражаться за место в составе», — приводит слова Пасторелло «РБ Спорт».

Агент добавил, что Бальде является сильным игроком, который не успел продемонстрировать все свои возможности в минувшем сезоне.

В сезоне-2022/23 сенегалец принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре гола и записал на свой счет одну результативную передачу.