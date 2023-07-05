​Камоцци: «В Италии меня всегда спрашивают о русских футболистах»

Футбольный функционер Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», сообщил о том, что в Италии он выступает в качестве консультанта по футболистам из России.

«В Италии меня всегда спрашивают о русских игроках. Сейчас, после шести лет в «Спартаке», можно сказать - я эксперт в российском футболе, ха-ха!» - сказал Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что в итальянской Серии А сейчас выступает полузащитник Алексей Миранчук.

Франко Камоцци прекратил работу в «Спартаке» год назад. В скором времени Леонид Федун объявил о выходе из управления московским клубом.