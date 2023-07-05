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Агент рассказал о переговорах со «Спартаком» по переходу Опоку

05 Июля 2023 • 13:55 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
22.07 15:00

Секу Траоре, агент защитника «Амьена» Николаса Опоку, высказался об интересе со стороны «Динамо» и «Спартака» к своему клиенту.

«Пока по Опоку и «Динамо» ничего нового. «Спартак»? Мы находимся на ранней стадии переговоров с клубом», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 25-летний футболист провёл за «Амьен» 35 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ганы в 1,2 миллиона евро.

Цвета французского клуба Опоку защищает с лета 2021 года. Ранее он выступал за итальянский «Удинезе».

Свой первый матч в новом сезоне «Спартак» проведёт 22 июля против «Оренбурга». «Динамо» в этот же день встретится с «Краснодаром».  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Амьен Николас Опоку Секу Траоре
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