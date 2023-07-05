​Думбия снова сыграет за ЦСКА

Экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбия снова сыграет за клуб. На ближайших выходных 35-летний ивуариец наденет футболку «армейцев» и выступит на Братском кубке. ЦСКА и «Динамо» проведут очные матчи 8 и 9 июля на «ВЭБ Арене» и «ВТБ Арене» соответственно. Небольшой турнир приурочен к 100-летию спортивных сообществ.

В своё время за ЦСКА Сейду Думбия провёл 150 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 95 голов и 36 результативных передач на партнёров.

Добавим, что первый официальный матч в сезоне 2023/2024 ЦСКА проведёт 15 июля – против «Зенита» в Суперкубке.