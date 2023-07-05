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Коваленко: «Потряхивало знатно в дебютном матче, я давно не выходил на поле»

05 Июля 2023 • 13:24 Комментировать

Новичок «Зенита» Александр Коваленко поделился впечатлениями от дебюта в футболке «сине-бело-голубых» во время презентации во Флагманском магазине «Зенита» на Невском проспекте. Его слова приводит корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Егор Беляев.

- Какие впечатления от дебюта?

- Самые положительные. Рад дебютировать за такой клуб, всегда приятно выходить на поле.

- Как чувствовали себя во время первой игры?

- Чувствовал так себе. Потряхивало знатно, я давно не выходил на поле. Спасибо болельщикам, что поддерживали нас. Конечно, волновался.

Первый матч в составе чемпиона России полузащитник провел во встрече Кубка PARI Премьер против «Црвены Звезды». Александр Коваленко перешел в «Зенит» из футбольного клуба «Сочи».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Коваленко
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