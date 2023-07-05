Агент: «Майсторович будет готов к началу сезона»

Агент Александар Важич, который представляет интересы защитника московского «Динамо» Милана Майсторовича, поведал о восстановлении своего клиента от травмы крестообразных связок колена.

«Восстановление идет отлично. Он хорошо себя чувствует. Майсторович точно будет готов к началу следующего сезона, но может даже и раньше», - приводит слова представителя защитника издание Sport24.

Напомним, что в мае Милан повредил связки в поединке с грозненским «Ахматом» (0:3).

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Майсторович сыграл девять матчей за «бело-голубых», в которых получил две желтые карточки.