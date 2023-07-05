Коваленко назвал имена своих конкурентов в «Зените»

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Коваленко ответил на вопросы журналистов во время презентации в официальном магазине «сине-бело-голубых». Слова новичка чемпионов России приводит корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Егор Беляев.

- Кого вы считаете главными конкурентами по позиции?

- Игроков центра поля. Клаудиньо, Ду Кейроса, молодых ребят на этой же позиции. Здесь высокая конкуренция, много высококлассных футболистов, поэтому просто не будет.

- Вас часто сравнивают с вашим дедушкой?

- Нет, не сказал бы. Мы ведь разные игроки по позиции (прим. дед Александра Коваленко - чемпион СССР в составе «Арарата» Александр Петрович Коваленко). Он был центральным защитником, а я - игрок центра поля.

- Расскажите, как шёл переговорный процесс?

- Конечно, мы сначала обсудили все моменты с моими представителями. Решили, как лучше поступить.

- То есть срок контракта вас изначально устраивал?

- Да. Мне рассказали об условиях, я на них согласился.

Сегодня, 5 июля, состоялась презентация Александра Коваленко в качестве новичка петербуржцев во Флагманском магазине «Зенита» на Невском проспекте.