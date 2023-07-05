Коваленко: «Нужно дальше адаптироваться в «Зените», но пока что тяжеловато»

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Коваленко рассказал об адаптации к тренировочному процессу в составе «сине-бело-голубых». Его слова приводит корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Егор Беляев.

- После первой тренировки вы сказали, что занятие далось тяжело. С какими трудностями вы столкнулись?

- Пока что не до конца адаптировался. Было мало времени на подготовку, давно не тренировался, очень много стеснялся.

- Сейчас вы уже привыкли к требованиям Сергея Семака?

- До конца ещё не привык. Нужно дальше адаптироваться, но пока что тяжеловато. Надеюсь, что с каждой тренировкой буду прибавлять физически и морально.

Напомним, что сегодня, 5 июля, состоялась презентация Александра Коваленко в качестве новичка действующих чемпионов России во Флагманском магазине «Зенита» на Невском проспекте.