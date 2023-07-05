Агент Ленини: «Пока конкретных предложений по Кевину нет»

Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, высказался о будущем 26-летнего футболиста.

Ранее Фернандес заявлял, что Ленини намерен покинуть «Краснодар», поэтому сейчас сторона футболиста работает над этим вопросом.

«Пока конкретных предложений по Кевину нет», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Действующий контракт Ленини с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Кабо-Верде в 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе «быков» 24 матча и забил один гол. Цвета российского клуба Ленини защищает с осени прошлого года.