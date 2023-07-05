Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Ленини: «Пока конкретных предложений по Кевину нет»

05 Июля 2023 • 13:10 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
22.07 15:00

Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, высказался о будущем 26-летнего футболиста.

Ранее Фернандес заявлял, что Ленини намерен покинуть «Краснодар», поэтому сейчас сторона футболиста работает над этим вопросом.

«Пока конкретных предложений по Кевину нет», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Действующий контракт Ленини с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Кабо-Верде в 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе «быков» 24 матча и забил один гол. Цвета российского клуба Ленини защищает с осени прошлого года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Пьер Фернандес Кевин Ленини трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА КРАСНОДАР
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
13:55 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о переговорах со «Спартаком» по переходу Опоку
13:52 · Россия. Премьер-лига
​Думбия снова сыграет за ЦСКА
13:41 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв считает, что Зайнутдинов должен перейти в «Бешикташ», потому что ЦСКА не сможет с ним добиться высоких результатов
13:26 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Тренер — это человек, который служит футболу, как мне говорить в этой связи о Слуцком?»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Коваленко: «Потряхивало знатно в дебютном матче, я давно не выходил на поле»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Майсторович будет готов к началу сезона»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Коваленко назвал имена своих конкурентов в «Зените»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Коваленко: «Нужно дальше адаптироваться в «Зените», но пока что тяжеловато»
13:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Ленини: «Пока конкретных предложений по Кевину нет»
13:02 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» очень близок к покупке Бонгонда
12:54 · Россия. Премьер-лига
Караваев: «Матч с «Црвеной Звездой» получился топовым»
12:23 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» предлагал три миллиона за аргентинского игрока
12:22 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Зенита» и ЦСКА договорились не оскорблять друг друга на Суперкубке
12:11 · Россия. Премьер-лига
​Два легионера приостановили контракты с ЦСКА
12:08 · Россия. Премьер-лига
Писарский сменил игровой номер
Все новости
Рекомендуем