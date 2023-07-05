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«Спартак» очень близок к покупке Бонгонда

05 Июля 2023 • 13:02 Комментировать

Атакующий полузащитник «Кадиса» Тео Бонгонда очень близок к трансферу в московский «Спартак». Клубы согласовали все детали сделки, «красно-белым» осталось уладить последние нюансы с самим футболистом. Об этом рапортует Portal Cadista.

Ранее в прессе появилась информация, что за переход Бонгонда московский клуб заплатит порядка десяти миллионов евро. Тео перешел в «Кадис» из «Генка» год назад за три миллиона.

В прошлом сезоне чемпионата Испании полузащитник поучаствовал в 31 поединке, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. «Кадис» финишировал в прошлой кампании на 14-м месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кадис Тео Бонгонда трансферы футбола - лето 2023
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