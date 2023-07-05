«Спартак» очень близок к покупке Бонгонда

Атакующий полузащитник «Кадиса» Тео Бонгонда очень близок к трансферу в московский «Спартак». Клубы согласовали все детали сделки, «красно-белым» осталось уладить последние нюансы с самим футболистом. Об этом рапортует Portal Cadista.

Ранее в прессе появилась информация, что за переход Бонгонда московский клуб заплатит порядка десяти миллионов евро. Тео перешел в «Кадис» из «Генка» год назад за три миллиона.

В прошлом сезоне чемпионата Испании полузащитник поучаствовал в 31 поединке, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. «Кадис» финишировал в прошлой кампании на 14-м месте.