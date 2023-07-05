Караваев: «Матч с «Црвеной Звездой» получился топовым»

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев пообщался с журналистами после товарищеского матча против белградской «Црвены Звезды». Встреча завершилась поражением «сине-бело-голубых» со счетом 1:2.

«Матч с «Црвеной Звездой» получился топовым. Результат по игре? Если он такой, значит, он закономерен», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Напомним, что в первом поединке петербургский коллектив отпраздновал победу над азербайджанским «Нефтчи» со счетом 3:1. Следующий матч подопечные Сергея Семака сыграют против стамбульского «Фенербахче». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 9 июля.