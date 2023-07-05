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«Краснодар» предлагал три миллиона за аргентинского игрока

05 Июля 2023 • 12:23 Комментировать

Защитник «Велес Сарсфилд» Франсиско Габриэль Ортега мог оказаться в российском чемпионате. Интерес к 24-летнему футболисту проявлял «Краснодар».

По информации журналистов «Спорт-Экспресса», руководство краснодарского клуба предлагало за футболиста три миллиона евро, а также миллион в качестве бонусных выплат. Впрочем, это предложение не устроило аргентинскую сторону, и переговоры были завершены.

Ортега связан трудовыми обязательствами с нынешним клубом до конца следующего года. Трансферный ценник игрока составляет 3,8 миллиона евро.

По итогам минувшего сезона «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар трансферы футбола - лето 2023 Велес Сарсфилд Франсиско Габриэль Ортега
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