«Краснодар» предлагал три миллиона за аргентинского игрока

Защитник «Велес Сарсфилд» Франсиско Габриэль Ортега мог оказаться в российском чемпионате. Интерес к 24-летнему футболисту проявлял «Краснодар».

По информации журналистов «Спорт-Экспресса», руководство краснодарского клуба предлагало за футболиста три миллиона евро, а также миллион в качестве бонусных выплат. Впрочем, это предложение не устроило аргентинскую сторону, и переговоры были завершены.

Ортега связан трудовыми обязательствами с нынешним клубом до конца следующего года. Трансферный ценник игрока составляет 3,8 миллиона евро.

По итогам минувшего сезона «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице.