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Щербаченко: «У «Зенита» большие проблемы с дисциплиной при действиях в обороне» эксклюзив

05 Июля 2023 • 12:16 Комментировать

Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение санкт-петербургского «Зенита» от белградской «Црвены Звезды» со счётом 1:2 в матче Кубка PARI Премьер.

-  Насколько я знаю, «Црвена Звезда» тренировалась побольше, а «Зенит» собрался только за неделю до этого турнира. Не стоит сейчас оценивать питерцев так, как будто чемпионат России не заканчивался, а продолжается, требовать от них той же игры, той же формы, того же рисунка и того же результата, что в официальных матчах. Видно, что «Зенит» ещё далёк от оптимальной формы.

Но, честно говоря, мне всё равно бросились в глаза два разительно отличающихся момента. Первый: когда «Зенит» пропускал первый гол, Клаудиньо, возвращаясь в свою штрафную, вдруг остановился, не доиграл эпизод и не вступил в борьбу, когда у «Црвены Звезды» состоялась голевая передача с левого фланга. То есть это было полнейшее нарушение игровой дисциплины. И на 60-й минуте возник хороший момент у «Зенита», когда Мантуан простреливал с правого фланга на Ду Кейроса, однако Стаменич успел вовремя вернуться назад и предотвратил подобную ситуацию.

К чему я клоню? К тому, что у «Зенита» сегодня есть большие проблемы в дисциплине при действиях в обороне. Они всегда в какой-то мере были из-за того, что бразильцы где-то недоигрывали, фестивалили и так далее. Но сейчас они стали явными. Если не акцентировать на этом внимание на подготовительном этапе, то потом у команды возникнут сложности по ходу сезона.

Мы говорили, что хочется посмотреть на «Зенит» на международной арене, потому как во внутреннем чемпионате он действует вальяжно и расслабленно. И вот вскрылись проблемы в игре питерцев. Не скажу, что «Црвена Звезда» играла в полную силу, но всё равно она смотрелась цельно и выглядела лучше «Зенита».

Было три просмотра ВАРа по вопросам пенальти в ворота питерцев, и один поставили. Это говорит о том, что постоянно в штрафной площади «Зенита» ситуация была на тоненького. И в какой-то момент это тоненькое порвалось. Мы увидели, благодаря чему «Црвена Звезда» в прошлом году дошла до 1/8 финала Лиги Европы. Это довольно сбалансированная и дисциплинированная команда.

Далекоидущих выводов делать не надо. При этом зенитовцам нужно прибавлять в том числе в качестве командной игры. Что касается новых имён в составе «Зенита», то понравился Васильев, отдавший голевую передачу и вообще выглядевший весьма прилично. Я думаю, у него хорошие перспективы. Ду Кейрос, забивший гол, фрагментами показывал неплохую игру, но пока не цельную.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Црвена Звезда Фёдор Щербаченко Чемпионат России РПЛ Кубок Pari Премьер
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