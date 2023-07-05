​Два легионера приостановили контракты с ЦСКА

ЦСКА объявил о том, что полузащитник Арнон Сигурдссон и нападающий Чидера Эджуке приостановили контракты с клубом. 24-летний исландец и 25-летний нигериец снова воспользовались опцией ФИФА, что они уже делали ранее.

Напомним, что сезон 2022/2023 Сигурдссон провёл в «Норрчёпинге», а Эджуке – в «Герте». Оба футболиста имеют контракты с ЦСКА, которые рассчитаны до следующего лета.

Стоит сказать, что ФИФА ранее продлила действие опции, позволяющей легионерам приостанавливать контракты с клубами России и Украины. Однако ею могут воспользоваться только те игроки, которые уже приостанавливали соглашения.