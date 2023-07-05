Центрфорвард самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский сменил игровой номер. Как сообщается на официальном сайте Премьер-лиги, нападающий решил играть под номером 77, как это было в период выступлений за «Оренбург».

Напомним, что ранее Писарский защищал цвета самарского коллектива под «девяткой» на спине.

В первой половине минувшего сезона Российской премьер-лиги Владимир провел за «Оренбург» 15 поединков, в которых отметился 14 забитыми мячами. Зимой он пополнил ряды «Крыльев Советов». В составе самарского коллектива форвард сыграл 11 матчей и сделал лишь одну голевую передачу.