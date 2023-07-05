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Новиков: Следующий сезон будет определяющим для Захаряна и Тюкавина

05 Июля 2023 • 11:57 Комментировать

Бывший рулевой «Динамо» Кирилл Новиков ответил на вопрос по поводу перспектив Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.

«Думаю, что таким определяющим будет следующий сезон, в котором будет видно, насколько ребята прибавляют или, наоборот, стоят на месте», - сказал Новиков, чьи слова приводят ТАСС.

Новиков отметил, что многое будет зависеть от тренера. По словам экс-наставника «бело-голубых», футболисту нельзя позволять думать, что он всё умеет и всего достиг. Новиков считает, что в работе с молодёжью важно выдерживать золотую середину.

Напомним, что новым главным тренером «Динамо» стал Марцел Личка.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Кирилл Новиков Арсен Захарян Константин Тюкавин
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