Новиков: Следующий сезон будет определяющим для Захаряна и Тюкавина

Бывший рулевой «Динамо» Кирилл Новиков ответил на вопрос по поводу перспектив Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.

«Думаю, что таким определяющим будет следующий сезон, в котором будет видно, насколько ребята прибавляют или, наоборот, стоят на месте», - сказал Новиков, чьи слова приводят ТАСС.

Новиков отметил, что многое будет зависеть от тренера. По словам экс-наставника «бело-голубых», футболисту нельзя позволять думать, что он всё умеет и всего достиг. Новиков считает, что в работе с молодёжью важно выдерживать золотую середину.

Напомним, что новым главным тренером «Динамо» стал Марцел Личка.