В «Локомотиве» ответили, возможен ли разрыв контракта Дзюбы из-за участия в шоу

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался относительно участия нападающего команды Артёма Дзюбы в развлекательных проектах. Он ответил, может ли это повлиять на будущее игрока в столичном коллективе.

«Возможен ли разрыв контракта Дзюбы из-за участия в шоу? Это не имеет под собой никакого основания. Работаем, готовимся к сезону», - приводит слова Нагорных издание «Спорт-Экспресс».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. После завершения сезона стороны пролонгировали сотрудничество до конца июня 2024 года.

В прошлом сезоне чемпионата России 34-летний нападающий забил восемь голов и отдал пять ассистов.