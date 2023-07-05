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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Локомотиве» ответили, возможен ли разрыв контракта Дзюбы из-за участия в шоу

05 Июля 2023 • 11:44 Комментировать

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался относительно участия нападающего команды Артёма Дзюбы в развлекательных проектах. Он ответил, может ли это повлиять на будущее игрока в столичном коллективе.

«Возможен ли разрыв контракта Дзюбы из-за участия в шоу? Это не имеет под собой никакого основания. Работаем, готовимся к сезону», - приводит слова Нагорных издание «Спорт-Экспресс».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. После завершения сезона стороны пролонгировали сотрудничество до конца июня 2024 года.

В прошлом сезоне чемпионата России 34-летний нападающий забил восемь голов и отдал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Юрий Нагорных
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