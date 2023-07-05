Агапов назвал свои цели в ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Илья Агапов поведал о своих целях на сезон-2023/2024. 22-летний игрок перешел в «армейский» клуб зимой этого года и провел за команду три встречи.

«Личные цели в грядущем сезоне - попасть в состав и закрепиться в нём. Выкладываться на 100% в то время, которое будут давать», - приводит слова футболиста издание «Чемпионат».

До перехода в ЦСКА Агапов защищал цвета «Пари НН». В общей сложности он провел 15 матчей в минувшем сезоне Российской премьер-лиги и получил четыре желтые карточки.

По итогам прошлого сезона РПЛ московский клуб финишировал на втором месте в турнирной таблице, завоевав серебряные медали. Кроме того, подопечные Владимира Федотова стали обладателями кубка страны.