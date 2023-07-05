«Спартак» хотел подписать нападающего из Италии - известно имя игрока

Бывший нападающий «Ростова», а ныне игрок «Ромы» Элдор Шомуродов мог вернуться в Российскую премьер-лигу. Интерес к узбекскому форварду проявлял один из топ-клубов.

Согласно данным Legalbet, подписать 28-летнего нападающего пытался московский «Спартак». «Красно-белые» хотели пригласить Элдора, однако футболист отказался от переезда в Россию.

Шомуродов выступал за «Ростов» с 2017 по 2020 год, после чего перешел в «Дженоа». На следующий год он стал игроком «Ромы». Трудовое соглашение форварда с римским клубом рассчитано до середины 2026 года.

В прошлом сезоне нападающий играл на правах аренды за «Специю». Элдор забил гол и отдал два ассиста в 16 матчах Серии А.