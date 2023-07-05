«Спартак» отказался от трансфера бразильского нападающего

Бразильский форвард Жоау Фигейредо, правами на которого владеет турецкий «Истанбул Башакшехир», не перейдет в московский «Спартак».

Как сообщается на страницах Metaratings.ru, «красно-белые» отказались от трансфера этого футболиста. Трудовое соглашение Фигейредо с турецким клубом рассчитано до середины 2026 года.

Жоау выступает за «Истанбул Башакшехир» с января 2023 года. Нападающий принял участие в 16 поединках за команду, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и один голевой пас.

По итогам минувшего сезона «Спартак» финишировал на третьем месте в Премьер-лиге.