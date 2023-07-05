Агент высказался о переходе Мохеби в «Ростов»

Агент Амир Саадати, который представляет интересы иранского форварда Мохаммада Мохеби, отреагировал на информацию о возможном переходе своего клиента в «Ростов».

«Никакого соглашения или предварительной договоренности пока нет. Возможность сказать что-то конкретное по этому вопросу будет только через 7-10 дней», - передает слова агента издание Sport24.

Полноценный контракт игрока принадлежит португальской «Санта-Кларе». В минувшем сезоне Мохеби выступал за иранский клуб «Эстеглаль» на правах аренды. Нападающий принял участие в 28 поединках, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.