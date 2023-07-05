«Химки» подпишут полузащитника сборной Армении

Полузащитник сборной Армении Петрос Аветисян может перебраться в Россию. Согласно сведениям издания Metaratings.ru, в его услугах заинтересованы подмосковные «Химки». В эти дни хавбек находится на просмотре в российском клубе.

Стоит отметить, что Петрос ранее работал под руководством Андрея Талалаева в «Пюнике».

С марта нынешнего года армянский полузащитник выступает за «Мактаарал». В составе казахстанской команды хавбек провел десять поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Добавим, что по итогам прошлого сезона «Химки» вылетели из Премьер-лиги в первый дивизион.