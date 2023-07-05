ЦСКА оценил Зайнутдинова

Московский ЦСКА готов расстаться с полузащитником Бактиёром Зайнутдиноваым за определенную сумму отступных, об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Гекмен Озкан.

По сведениям журналиста, российский клуб хочет выручить с продажи хавбека пять миллионов евро. Зайнутдинов выступает за «армейцев» с 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

В сезоне-2022/2023 Бактиёр поучаствовал в 27 поединках за ЦСКА, записав на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи. Вместе с командой он стал обладателем кубка России.