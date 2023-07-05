Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Веденеев: «Проиграть «Зениту» даже полезно»

05 Июля 2023 • 10:22 Комментировать

Экс-футболист петербургского «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о поражении команды Сергея Семака от белградской «Црвены Звезды» в матче предсезонного турнира Кубок PARI Премьер. «Сине-бело-голубые» уступили со счетом 1:2.

«Проиграть «Зениту» даже полезно. Опять позиционные ошибки в обороне, которые допускают одни и те же игроки. У некоторых игроков взаимопонимание явно не налажено», - цитирует ветерана издание «РБ Спорт».

Напомним, что в первом матче питерцы отпраздновали победу над азербайджанским «Нефтчи» со счетом 3:1. В следующем поединке подопечные Семака померяются силами со стамбульским «Фенербахче».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Црвена Звезда Сергей Веденеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
10:32 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА оценил Зайнутдинова
10:22 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «Проиграть «Зениту» даже полезно»
09:56 · Россия. Премьер-лига
Никонов: «Все знают, какие у Дзюбы козыри, но закрыть его мало кому удаётся»
09:45 · Россия. Премьер-лига
Никонов выбрал лучшего футболиста РПЛ - это россиянин
08:32 · Россия. Премьер-лига
«Бешикташ» сделал предложение Кузяеву 2
08:26 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, перейдёт ли Чалов в «Марсель»
08:20 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Игроки АПЛ не поедут в Россию - это 100%» 1
07:55 · Россия. Премьер-лига
Рахимов ждёт новых трансферов от «Рубина»
07:50 · Россия. Премьер-лига
Рахимов оценил уровень новичка «Рубина» Вуячича
07:39 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна возвращается в «Динамо»
07:19 · Россия. Премьер-лига
Вендел или Клаудиньо: «Зенит» выбрал бразильца на продажу
04 Июля
23:59 · Россия. Премьер-лига
Мохеби подпишет контракт с «Ростовом» на три года слухи
23:08 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» отказался продавать Васильева в «Ростов»
22:00 · Россия. Премьер-лига
Аршавин высказался о форме «Зенита» 1
21:28 · Россия. Премьер-лига
Дюрица: Антону Миранчуку обязательно нужно попробовать себя в Европе
Все новости
Рекомендуем