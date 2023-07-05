Веденеев: «Проиграть «Зениту» даже полезно»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о поражении команды Сергея Семака от белградской «Црвены Звезды» в матче предсезонного турнира Кубок PARI Премьер. «Сине-бело-голубые» уступили со счетом 1:2.

«Проиграть «Зениту» даже полезно. Опять позиционные ошибки в обороне, которые допускают одни и те же игроки. У некоторых игроков взаимопонимание явно не налажено», - цитирует ветерана издание «РБ Спорт».

Напомним, что в первом матче питерцы отпраздновали победу над азербайджанским «Нефтчи» со счетом 3:1. В следующем поединке подопечные Семака померяются силами со стамбульским «Фенербахче».