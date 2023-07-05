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Никонов: «Все знают, какие у Дзюбы козыри, но закрыть его мало кому удаётся»

05 Июля 2023 • 09:56 Комментировать

Бывший наставник юношеской сборной России Вадим Никонов рассказал, что думает о нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Все знают, какие у Артёма козыри, но закрыть его мало кому удается. Благодаря габаритам и голевому чутью он может решить судьбу матча. Дзюба, как и прежде, эффективен», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после неудачного трансфера в Турцию Дзюба вернулся в чемпионат России, подписав трудовое соглашение с московским «Локомотивом». По окончании сезона стороны пролонгировали сотрудничество.

В минувшем розыгрыше РПЛ Артём провел 11 матчей, забил восемь голов и отдал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Вадим Никонов
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