Никонов: «Все знают, какие у Дзюбы козыри, но закрыть его мало кому удаётся»

Бывший наставник юношеской сборной России Вадим Никонов рассказал, что думает о нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Все знают, какие у Артёма козыри, но закрыть его мало кому удается. Благодаря габаритам и голевому чутью он может решить судьбу матча. Дзюба, как и прежде, эффективен», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после неудачного трансфера в Турцию Дзюба вернулся в чемпионат России, подписав трудовое соглашение с московским «Локомотивом». По окончании сезона стороны пролонгировали сотрудничество.

В минувшем розыгрыше РПЛ Артём провел 11 матчей, забил восемь голов и отдал пять ассистов.