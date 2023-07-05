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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Никонов выбрал лучшего футболиста РПЛ - это россиянин

05 Июля 2023 • 09:45 Комментировать

Бывший наставник столичного «Торпедо» Вадим Никонов рассказал, кого считает лучшим игроком прошедшего сезона Российской премьер-лиги.

«Для меня на первом месте Акинфеев. Он по-прежнему в большом порядке, в каждом матче выручает. Великий вратарь! Почти как Яшин!» - приводятся слова специалиста на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.

В минувшем сезоне 37-летний вратарь принял участие в 29 поединках Российской премьер-лиги, в которых пропустил 27 мячей. В 11 встречах он сохранил ворота в неприкосновенности. Вместе с «армейцами» голкипер стал серебряным призером РПЛ и обладателем кубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Вадим Никонов
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