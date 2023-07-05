На каком месте «Рубин» и «Балтика» завершат сезон чемпионата России: бюджеты и состав клубов

Казанский «Рубин» и калининградская «Балтика» по результатам прошлого сезона Первой лиги получили право на повышение в классе. Чтобы стать чемпионом «Лучшей лиги мира», казанскому клубу пришлось сменить трёх главных тренеров, в том числе и Леонида Слуцкого. «Балтика» прошла весь путь с Сергеем Игнашевичем и потерпела только одно поражение в родных стенах. Калининградцы стали лучшей командой Первой лиги по играм дома. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, чего ожидать от клубов из Казани и Калининграда в РПЛ в сезоне-2023/24.

Бюджет «Балтики»

Главный вопрос, возникающий перед клубом, который получает право на повышение в классе – это финансы. Разница в финансовых уровнях РПЛ и Первой лиги весьма заметна. Поэтому если нет стабильности и гарантий, то вряд ли этот клуб сможет закрепиться в элите чемпионата России.

В Первой лиге бюджет «Балтики» составлял 650 млн рублей. Здесь учитываются деньги, выделяемые региональным правительством (300-350 млн рублей), и остальное – спонсорские средства. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что работа со спонсорами для увеличения бюджета ведётся, поэтому на предстоящий сезон озвучивать цифры пока преждевременно. А спонсоры есть: компания «Ростех» повернулась в сторону Калининграда, отвернувшись от тульского «Арсенала». Даже стадион назвали «Ростех Арена». Поэтому проблем с регулярностью финансирования не будет. Но уровень финансирования, по известным данным, составлял нескольких сотен миллионов рублей. Хватит ли? Ниже представлены операционные расходы клубов РПЛ в прошлом сезоне, сопоставимые с расходами калининградцев:

«Торпедо» Москва – 1,2 млрд рублей

«Ахмат» Грозный – 1 млрд рублей

«Факел» Воронеж – 700 млн рублей

Это три клуба, которые имеют меньшие расходы в РПЛ сезона-2022/23. Если не произойдёт ничего кардинального и «Балтика» даже увеличит свой бюджет на 30%, то всё равно будет иметь 15-16-е место в лиге по этому показателю.

Бюджет «Рубина»

Бюджет «Рубина» в сезоне-2022/23 составлял почти 2 млрд рублей. Главную команду Татарстана обеспечивали финансово «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», права на которые принадлежат СИБУРу. Представленный бюджет на 30% меньше, нежели был у казанского клуба во времена выступлений в РПЛ. Таким образом, за счёт спонсоров и поддержки руководства Республики «Рубин» наверняка сможет вернуться к уровню в 2,6 – 2,8 млрд рублей. Ниже представлены операционные расходы клубов РПЛ в прошлом сезоне, сопоставимые с расходами казанского клуба:

«Сочи» – 2,8 млрд рублей

«Крылья Советов» Самара – 2,3 млрд рублей

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«Ростов» Ростов-на-Дону – 2,1 млрд рублей

«Урал» Екатеринбург – 2,1 млрд рублей

В случае возвращения «Рубина» к размеру бюджета во время выступлений в РПЛ, казанский клуб станет по уровню финансов 7-8-м в лиге. Если бюджет не изменится, то клуб из столицы Татарстана будет на 9-10-й позиции.

Состав и наставники

Казанский «Рубин» после назначения Рашида Рахимова 12 апреля 2023 года главным тренером клуба не проиграл ни в одной официальной встрече (+7=1-0). Сергей Игнашевич работает в калининградской «Балтике» с 2 октября 2021 года и за это время набрал 49% очков (+29=21-9). Оба наставника весьма имениты, имеют опыт выступлений за сборную России и ведущие клубы нашей страны. Оба знают, как нужно готовить команды к сезону.

Выход в РПЛ – это новые игроки. «Рубин» уже расстался с девятью игроками. Среди значимых можно, наверное, выделить только Илью Самошникова, который перешёл в «Локомотив». Укрепилась казанская команда тремя новобранцами. Сергей Игнашевич, напротив, не спешит расставаться с игроками, которые позволили ему добиться цели. Всего две потери, один из которых – завершивший карьеру Младен Кашчелан. Среди новобранцев в Калининграде ждут игрока сборной Боливии, уже подписали Артура Галояна из владикавказской «Алании» и вернули на родину Александра Жирова из немецкого «Зандхаузена».

Прогноз на сезон

В последний раз «Балтика» играла в элите отечественного футбола 25 лет назад. Казанский «Рубин» дважды становился чемпионом России, но об успехах 2008 и 2009 года остаётся только мечтать.

По бюджету «Рубин» будет претендовать на места в середине турнирной таблицы, а «Балтика» станет биться за выживание. Уровень игроков казанского клуба также соответствует местам в нижней части таблицы. «Балтике» нужно укрепиться, чтобы претендовать на выживание. И это в Калининграде понимают и делают.

Оправдаются ли наши прогнозы по позициям «Балтики» и «Рубина» в турнирной таблице РПЛ – даст ответ старт сезона. «Рубин» начинает на выезде с «Локомотивом», следом дома принимает «Оренбург» и «Спартак». «Балтика» стартует в РПЛ матчем против «Сочи» на выезде, затем в Москве сыграет против «Спартака». Первая игра дома состоится против «Факела». Очевидно, что старт сезона у каждой из команд вполне серьёзный.

С учётом всех факторов: бюджета, игроков, наставников, прогнозируем, что команды решат свою главную задачу – сохранят прописку в РПЛ по итогам сезона-2023/24, а более детальный прогноз по местам показан в таблице ниже.

Клуб Место по уровню бюджета в РПЛ Прогноз итоговой позиции в сезоне «Балтика» 15-16 13-14 «Рубин» 7-9 9-12

Константин Лицин