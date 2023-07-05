Фернандеса не будет в ЦСКА: Марио хочет вернуться, но «Интернасьонал» не будет терять деньги

Один из ветеранов армейского клуба Марио Фернандес после годичного отсутствия должен был вернуться в Россию и продолжить игровую карьеру в ЦСКА. В мае 2022 года имеющий двойное гражданство (российское и бразильское) Фернандес покинул московский клуб. Спустя полгода заключил контракт с «Интернасьоналом» у себя на родине. И вроде бы у него там не получилось. Объявил о возвращении. Всё к этому шло. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о возможных причинах невозвращения в армейский клуб одного из героев российского чемпионата мира 2018 года в составе россиян.

С «Интернасьоналом» не срослось

В клубе из Порту-Алегри с более чем вековой историей Фернандес оказался прошлой осенью. Почти полгода футбольная карьера проходила мимо интенсивных нагрузок. В «Интернасьонале» Марио принял участие только в пяти играх, причём полностью отыграл только одну. Особой дисциплиной в молодости Марио не отличался. Возможно, именно поэтому и оказался в России, а не в той же Англии. На рубеже 2011-2013 годов АПЛ уже стала ведущей лигой не только в Европе, но и в мире. Денежные вливания из азиатских государств и России в ведущую футбольную лигу давали результат. Десять – двенадцать лет назад и российский чемпионат насчитывал в своём составе куда больше звёзд, и причём не только с приставкой «экс». Фернандес в 2012 году перешёл из «Гремио» в ЦСКА. Спустя десять лет, проведённых в российском клубе, где он принял участие в 259 играх разного уровня, бразилец, воспользовавшись правом, покинул Россию. В Бразилии он не выдержал конкуренции. В апреле прошла информация, что Фернандеса не будет после летней паузы. Ещё месяц назад, в канун финала Кубка России, появление в составе ЦСКА новоиспечённого россиянина отмечалось чуть ли не как состоявшийся факт.

Не сошлись в цене

Бразильский клуб планировал, что получит 365 тыс. евро за досрочное расторжение аренды, которое инициировал сам футболист. Руководство армейского клуба такая постановка вопроса явно не устраивала. Ведь из ЦСКА Марио ушел, можно сказать, внезапно. Но тут бразильский клуб ни при чём, у него свои интересы. В итоге ни генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, ни президент Евгений Гинер не проявили стопроцентной заинтересованности в возвращении игрока. Да, Фернандес провёл заметный период, внёс вклад в ряд побед, к примеру, тот же Кубок России-2013. Но стоит учесть, насколько 32-летний футболист сможет усилить армейцев – клуб, который весной нащупал свою игру, где сформировался костяк. Стоит ли искать сейчас изменения? Вопрос риторический. Экс-наставник армейцев Валерий Газзаев считает, что Фернадес незаменимый игрок обороны для ЦСКА, а экс-игрок армейцев Владимир Пономарёв имеет обратное мнение.

Герой вчерашних дней

Пик игровой карьеры Фернандеса пришёлся на 2018 год. Приняв российское гражданство, бразилец получил шанс (и воспользовался им сполна) поучаствовать в чемпионате мира. Забитый им мяч в четвертьфинале, в дополнительное время, в ворота хорватов на стадионе «Фишт» в Сочи заставил тысячи россиян поверить в продолжение сказки. После «ноги Акинфеева» в 1/8 финала с испанцами «голова Фернандеса» стала продолжением чудес.

С одной стороны, бразильская сторона запросила слишком много, по мнению руководства армейцев. С другой стороны, можно понять ЦСКА, которые видят, что есть Милан Гайич, успешно справляющийся с задачами на правом фланге обороны. Кроме того, сербский защитник на пять лет моложе пусть и более титулованного бразильца. Именно титулы и звание легенды клуба ещё держат на плаву надежды болельщиков ЦСКА, которые, похоже, обречены.

Фернандес, покинув прошлой весной армейский клуб, который вернул его к жизни, по сути попрощался с прошлым и сделал шаг в новую жизнь. Возврата в прежнюю, московскую, уже не получится.

В таблице приведены ключевые изменение стоимости Марио Фернандеса на протяжении его карьеры.

Дата Цена, млн евро Декабрь 2009 2 Июль 2012 10 Июнь 2015 18 Июнь 2018 16 Июль 2018 20 Июнь 2019 30 Июнь 2021 16 Июнь 2023 3

Константин Лицин