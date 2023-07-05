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«Бешикташ» сделал предложение Кузяеву

05 Июля 2023 • 08:32 Комментировать (2)

Стамбульский «Бешикташ» продолжает проявлять заинтересованность в трансфере полузащитника Далера Кузяева.

Как сообщил в своих соцсетях инсайдер Серкан Дикме, турецкая сторона предложила футболисту двухлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на сезон. Россиянин взял время на раздумья до конца недели.

В настоящий момент хавбек находится в статусе свободного агента. Его контракт с петербургским «Зенитом» истек по окончании сезона-2022/2023. В минувшем розыгрыше Премьер-лиги Далер сыграл 26 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бешикташ Далер Кузяев трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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ингерман
05 Июля 2023 в 08:46
ай да не патяниц он в туречине.. там пахаць надыть.. а туц как у аркаши райкена - харошо работаишь, плоха работаишь, ваще не работаищь - деньга капаить.. а ужо 31 накапало.. А-ха-ха-ха! )))
Cruyff
05 Июля 2023 в 08:37
враньё никто никому ничего не делал Кузяйкин ни кому кроме Семака не нужен
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