«Бешикташ» сделал предложение Кузяеву

Стамбульский «Бешикташ» продолжает проявлять заинтересованность в трансфере полузащитника Далера Кузяева.

Как сообщил в своих соцсетях инсайдер Серкан Дикме, турецкая сторона предложила футболисту двухлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на сезон. Россиянин взял время на раздумья до конца недели.

В настоящий момент хавбек находится в статусе свободного агента. Его контракт с петербургским «Зенитом» истек по окончании сезона-2022/2023. В минувшем розыгрыше Премьер-лиги Далер сыграл 26 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.