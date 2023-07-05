Стало известно, перейдёт ли Чалов в «Марсель»

Нападающий ЦСКА и национальной сборной России Фёдор Чалов не перейдет во французский «Марсель». Как информирует LePetitOM, провансальский клуб не проявляет интерес к трансферу 25-летнего «армейца».

Фёдор является воспитанником академии ЦСКА. В общей сложности нападающий провел за московский коллектив 220 поединков во всех турнирах, отметившись 73 забитыми мячами и 39 голевыми передачам. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца 2024 года.

В минувшем сезоне Чалов вместе с ЦСКА стал серебряным призером Премьер-лиги и обладателем кубка России.