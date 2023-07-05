Смородская: «Игроки АПЛ не поедут в Россию - это 100%»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская скептически отреагировала на новость об интересе «Спартака» к защитнику лондонского «Тоттенхэма» Давинсону Санчесу.

«Поедут ли игроки из АПЛ в Россию? Думаю, что не поедут, 100% уверена. Думаю ли я так из-за мировой ситуации? Да», - передает слова Смородской издание «ВсёПроСпорт».

Информация об интересе «красно-белых» к колумбийскому футболисту появилась на днях в российской прессе. В лондонском клубе оценивают своего игрока в 15 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги Давинсон принял участие в 18 поединках, в которых не отметился голевыми действиями.