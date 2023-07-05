Рахимов ждёт новых трансферов от «Рубина»

Рулевой казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался касательно трансферной кампании своего клуба.

«Надеюсь, что ещё будут приобретения. Должен быть костяк, должна быть обойма из игроков, которые смогут заменить тех, кто дисквалифицирован или травмирован», - приводятся слова специалиста на официальном сайте казанского клуба.

Ранее «Рубин» объявил о переходе защитника Игора Вуячича.

В минувшем сезоне казанский коллектив выступал в первом дивизионе российского футбола. «Рубин» занял первое место и завоевал путевку в Премьер-лигу. В первом туре казанцы встретятся с московским «Локомотивом».