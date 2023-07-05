Рахимов оценил уровень новичка «Рубина» Вуячича

Наставник казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался об игре новичка команды Игора Вуячича в контрольной встрече с «КАМАЗом» в рамках тренировочных сборов. Встреча завершилась разгромной победой казанцев со счетом 5:1.

«Он неплохо играет головой, надёжен внизу. Игра будет зависеть не только от него, но и от командных действий. Видно, что у него есть класс», - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, что «Рубин» после года отсутствия вернулся в Премьер-лигу. Первый поединок в новом розыгрыше РПЛ подопечные Рахимова проведут против столичного «Локомотива» 23 июля.