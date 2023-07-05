Бальбуэна возвращается в «Динамо»

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна возвращается в расположение московского «Динамо». Как сообщил в социальных сетях инсайдер Фабио Алейшо, в ближайшие дни южноамериканский футболист присоединится к «бело-голубым».

Согласно сведениям журналиста, 31-летний парагваец не смог найти себе команду в Бразилии, которая была бы готова потянуть его зарплату. Арендный договор Фабиана с «Коринтиансом» истек в конце июня.

Напомним, что Бальбуэна перешел в «Динамо» в 2021 году на правах свободного агента. До этого он выступал в Английской премьер-лиге за лондонский «Вест Хэм».