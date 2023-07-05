Вендел или Клаудиньо: «Зенит» выбрал бразильца на продажу

В петербургском «Зените» уже смирились с тем, что команду покинет полузащитник Вендел. Игрок близок к смене клубной прописки в текущее трансферное окно.

При этом, как отмечает в своих социальных сетях инсайдер Хулио Мигель Нето, «сине-бело-голубые» не собираются расставаться с другим бразильцем – Клаудиньо. Чемпион России намерен сохранить этого футболиста, несмотря на слухи об уходе.

Напомним, что Вендел так и не вернулся в расположение «Зенита». Он проходит подготовку к сезону на родине. Клаудиньо, в свою очередь, находится в петербургском клубе и тренируется с командой.