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Мохеби подпишет контракт с «Ростовом» на три года слухи

04 Июля 2023 • 23:59 Комментировать
Ростов
...
Факел
22.07 15:00

«Ростов» близок к подписанию иранского полузащитника Мохаммада Мохеби.

Сообщается, что «жёлто-синие» и португальский клуб «Санта-Клара» уже согласовали условия сделки. По информации издания «РБ Спорт», длительность контракта новичка коллектива Премьер-лиги составит три года. Футболист на этой неделе прилетит в Россию на медосмотр, после чего подпишет соглашение с «Ростовом».

Прошедший сезон Мохеби провёл в аренде в местном «Эстегляле», в 34 матчах за который он забил 10 голов при шести ассистах. В пяти играх в футболке национальной команды Ирана Мохаммад забил три мяча.

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Ростов трансферы футбола - лето 2023 Мохаммад Мохеби
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