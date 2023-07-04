«Ростов» близок к подписанию иранского полузащитника Мохаммада Мохеби.

Сообщается, что «жёлто-синие» и португальский клуб «Санта-Клара» уже согласовали условия сделки. По информации издания «РБ Спорт», длительность контракта новичка коллектива Премьер-лиги составит три года. Футболист на этой неделе прилетит в Россию на медосмотр, после чего подпишет соглашение с «Ростовом».

Прошедший сезон Мохеби провёл в аренде в местном «Эстегляле», в 34 матчах за который он забил 10 голов при шести ассистах. В пяти играх в футболке национальной команды Ирана Мохаммад забил три мяча.