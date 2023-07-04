Дюрица: Антону Миранчуку обязательно нужно попробовать себя в Европе

Бывший игрок «Локомотива» Ян Дюрица поделился комментарием о будущем полузащитника «железнодорожников» Антона Миранчука.

«Если у Антона есть желание попробовать себя в Европе, то обязательно надо это делать. Он очень крутой игрок, диспетчер «Локомотива», — приводит слова Дюрицы «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Миранчук способен выступать в топовых европейских командах.

В минувшем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 34 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 голов и стал автором шести результативных передач. Контракт Миранчука с «Локомотивом» рассчитан до середины следующего года.

Ранее сообщалось, что игрок намерен до конца отработать свой договор с клубом, а затем отправиться в Европу.