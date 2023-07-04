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«Эспаньол» повесил ценник на Монтеса — игрока хочет купить «Динамо»

04 Июля 2023 • 21:15 Комментировать

Стало известно, за какую сумму «Эспаньол» готов расстаться со своим защитником Сесаром Монтесом.

По сведениям «Спорт-Экспресса», московское «Динамо» планировало приобрести 26-летнего мексиканца за шесть-семь миллионов евро. Однако в ходе переговоров «Эспаньол» запросил за Монтеса десять миллионов евро. Источник утверждает, что на данный момент вероятность трансфера близка к нулю.

Монтес перебрался в испанский клуб прошлой зимой. В составе «Эспаньола» он сыграл в 22 матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами. Трудовой договор футболиста с командой действует до лета 2028 года.  

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Эспаньол Динамо Москва Сесар Монтес трансферы футбола - лето 2023
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