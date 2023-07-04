Червиченко прокомментировал возможное возвращение Марио Фернандеса в ЦСКА

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал свои мысли о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в ЦСКА.

По мнению Червиченко, Марио Фернандес может стать важным символом и структурирующим фактором для ЦСКА. Однако он также отметил, что, возможно, стоит рассмотреть варианты с молодыми игроками и наиграть новых талантов, которые могли бы стать такими же важными фигурами, как Фернандес, но уже являющимися игроками ЦСКА.

Червиченко не скрывает своего скептицизма по поводу возвращения игроков в прошлое и огорчений по этому поводу.

«Надо всё время двигаться вперед», – сказал Червиченко изданию «Чемпионат».