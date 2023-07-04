Агент Гайча сообщил, что игрок хочет перейти в «Верону»

Агент Пабло Каро, представляющий интересы форварда ЦСКА Адольфа Гайча, ответил на вопрос о будущем своего клиента. Вторую часть прошлого сезона нападающий провел в аренде в итальянской «Вероне».

В беседе со Sport Italia Каро заявил, что аргентинец счастлив в «Вероне», поэтому он хотел бы продолжить карьеру в клубе из Серии А. Сейчас стадия ожидания, в ближайшее время «Верона» должна принять решение по Гайчу, добавил агент.

В составе «Вероны» 24-летний футболист принял участие в 16 матчах чемпионата Италии, в которых забил два гола и записал на свой счет одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гайча в 1,8 млн евро.